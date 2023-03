Poterie Au Grès du Temps > Journées Européennes des métiers d’art Lithaire, 1 avril 2023, Montsenelle .

2023-04-01 – 2023-04-02

Potiers-céramistes, nous travaillons principalement pour le jardin des pièces sobres, épurées et contemporaines en grès de haute température résistant au gel.

Nous développons une gamme de produits divers : bordures de jardin, nichoirs, mangeoires, pièges à limaces, pots, sphères, pots pour orchidées…

Nous proposons, en plus de nos poteries pour le jardin, de la décoration intérieure en raku émail et raku nu.

Venez nous rencontrer et visiter l’atelier, nous vous expliquerons tous les savoir-faire de notre métier !

poterieaugresdutemps@gmail.com +33 2 33 47 92 80 http://www.augresdutemps.com/

