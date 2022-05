L’Italie d’Emmanuel Guibert, 27 mai 2022, .

L’Italie d’Emmanuel Guibert

2022-05-27 – 2022-05-27

Rencontre et projection



Auteur, illustrateur et scénariste de bande dessinée (Le Photographe, La Guerre d’Alan, Ariol…), Grand prix de la Ville d’Angoulême pour l’ensemble de son œuvre en 2020, Emmanuel Guibert est aussi un amoureux de l’Italie, qu’il dessine, peint et croque dans ses carnets depuis plus de vingt ans, allant jusqu’à dire qu’il s’agit de son deuxième pays.



En écho à l’exposition Une autre Italie. Un abécédaire transalpin (actuellement présentée au Mucem), il montera sur scène pour partager ses plus beaux souvenirs de voyages et ses impressions face aux paysages italiens. Emmanuel Guibert livrera aussi quelques-uns de ses secrets de fabrication et reviendra sur ce qui déclenche en lui l’acte de création. La promesse d’une immersion totale avec la projection de ses toiles et de ses dessins sur grand écran.



À lire :

Emmanuel Guibert, Italia, coll. Aire libre, Dupuis, 2015.

En écho à l’exposition Une autre Italie. Un abécédaire transalpin.

https://www.mucem.org/programme/litalie-demmanuel-guibert

Rencontre et projection



Auteur, illustrateur et scénariste de bande dessinée (Le Photographe, La Guerre d’Alan, Ariol…), Grand prix de la Ville d’Angoulême pour l’ensemble de son œuvre en 2020, Emmanuel Guibert est aussi un amoureux de l’Italie, qu’il dessine, peint et croque dans ses carnets depuis plus de vingt ans, allant jusqu’à dire qu’il s’agit de son deuxième pays.



En écho à l’exposition Une autre Italie. Un abécédaire transalpin (actuellement présentée au Mucem), il montera sur scène pour partager ses plus beaux souvenirs de voyages et ses impressions face aux paysages italiens. Emmanuel Guibert livrera aussi quelques-uns de ses secrets de fabrication et reviendra sur ce qui déclenche en lui l’acte de création. La promesse d’une immersion totale avec la projection de ses toiles et de ses dessins sur grand écran.



À lire :

Emmanuel Guibert, Italia, coll. Aire libre, Dupuis, 2015.

dernière mise à jour : 2022-04-07 par