Top à la Vachette – Toro Piscine Labat Stade, 29 août 2023, Lit-et-Mixe.

L’arène en folie ! 1h30 de fou rire avec les vachettes et les meilleurs jeux d’Intervilles autour d’une piscine géante. Tout le monde peut participer et descendre dans l’arène, mais attention certaines vachettes aiment aussi se baigner… Également une animation réservée aux enfants et un jeu uniquement réservé aux dames.

Le spectacle 100% Sud-Ouest tous les mardis soirs de l’été (juillet et août)!

Billetterie sur place à partir de 20h15. En cas de pluie ou de mauvais temps, la décision du maintien ou l’annulation du spectacle est prise à 20h30..

2023-08-29 à ; fin : 2023-08-29 23:00:00. EUR.

Stade

Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



The arena in madness! 1h30 of laughter with the cows and the best games of Intercities around a giant pool. Everyone can participate and go down into the arena, but be careful, some cows also like to swim… Also an animation reserved for children and a game reserved for ladies.

The 100% South-Western show every Tuesday evening during the summer (July and August)!

Ticketing on site from 8:15 pm. In case of rain or bad weather, the decision to maintain or cancel the show is taken at 8:30 pm.

¡La arena en la locura! 1h30 de risas con las vacas y las mejores partidas de Intercities alrededor de una piscina gigante. Todo el mundo puede participar y bajar a la arena, pero ten cuidado, a algunas vacas también les gusta nadar.. También hay animación infantil y un juego sólo para señoras.

¡El espectáculo 100% South-Western todos los martes por la noche durante el verano (julio y agosto)!

Venta de entradas in situ a partir de las 20.15 horas. En caso de lluvia o mal tiempo, la decisión de mantener o cancelar el espectáculo se toma a las 20.30 horas.

Die Arena ist verrückt! 1,5 Stunden Lachen mit den Kühen und den besten Intervillespielen rund um einen riesigen Pool. Jeder kann mitmachen und in die Arena steigen, aber Vorsicht, manche Kühe gehen auch gerne baden! Es gibt auch eine Animation für Kinder und ein Spiel nur für Damen.

Die Show 100% Südwesten jeden Dienstagabend im Sommer (Juli und August)!

Kartenverkauf vor Ort ab 20.15 Uhr. Bei Regen oder schlechtem Wetter wird um 20:30 Uhr entschieden, ob die Show fortgesetzt oder abgesagt wird.

Mise à jour le 2023-02-06 par Côte Landes Nature Tourisme