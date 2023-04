Marche nordique Bourg, 25 août 2023, Lit-et-Mixe.

Venez tester la marche nordique. Une randonnée dynamique entre océan et forêt, chaussez vos tennis pour venir vous oxygéner en plein nature dans une ambiance conviviale. Chaque vendredi un circuit différent.

Informations et inscriptions au 06 71 38 87 46..

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-25 12:00:00. .

Bourg

Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and try Nordic walking. A dynamic hike between the ocean and the forest, put on your tennis shoes to come and get some fresh air in a friendly atmosphere. Every Friday a different circuit.

Information and registration at 06 71 38 87 46.

Ven a probar la marcha nórdica. Una caminata dinámica entre el océano y el bosque, ponte las zapatillas de tenis para venir a tomar el aire en un ambiente agradable. Cada viernes un circuito diferente.

Información e inscripción en el 06 71 38 87 46.

Testen Sie das Nordic Walking. Eine dynamische Wanderung zwischen Ozean und Wald. Ziehen Sie Ihre Tennisschuhe an, um sich in der Natur in einer geselligen Atmosphäre mit Sauerstoff zu versorgen. Jeden Freitag eine andere Strecke.

Informationen und Anmeldungen unter 06 71 38 87 46.

Mise à jour le 2023-02-06 par Côte Landes Nature Tourisme