Marché nocturne Place du marché, 17 août 2023, Lit-et-Mixe.

Tous les jeudis soirs, venez découvrir des artisans et producteurs au cœur du bourg de Lit et Mixe..

2023-08-17

Place du marché

Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday evening, come and discover craftsmen and producers in the heart of the village of Lit et Mixe.

Todos los jueves por la noche, venga a descubrir a artesanos y productores en el corazón del pueblo de Lit et Mixe.

Entdecken Sie jeden Donnerstagabend Handwerker und Produzenten im Herzen der Ortschaft Lit et Mixe.

