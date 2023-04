Théâtre Salle culturelle, 30 juillet 2023, Lit-et-Mixe.

Entrée 8 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Informations et réservations au 06 70 35 32 58.

Restauration sur place..

2023-07-30 à ; fin : 2023-07-30 23:00:00. .

Salle culturelle

Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



Admission 8 ?. Free for children under 12 years old.

Information and reservations at 06 70 35 32 58.

Catering on the spot.

Admisión 8€. Gratuito para menores de 12 años.

Información y reservas en el 06 70 35 32 58.

Catering in situ.

Eintritt 8 ? Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren.

Informationen und Reservierungen unter 06 70 35 32 58.

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-02-06 par Côte Landes Nature Tourisme