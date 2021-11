Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Landes, Lit-et-Mixe Lit en Scène fête Noël Lit-et-Mixe Lit-et-Mixe Catégories d’évènement: Landes

Lit-et-Mixe

Lit en Scène fête Noël Lit-et-Mixe, 18 décembre 2021, Lit-et-Mixe. Lit en Scène fête Noël Lit-et-Mixe

2021-12-18 15:30:00 – 2021-12-18 23:00:00

Lit-et-Mixe Landes Lit-et-Mixe Landes Exposition photos par NALOPHO

Balade dans la calèche de Théa roue libre à travers le village en compagnie du Père Noël

Jeux de société en bois géants pour tous publics

Maquillage de Noël pour enfants par Sab’Bidouilles

Venez déguster crêpes, gaufres, chocolat chaud et vin chaud préparés par nos soins.

20 h 30 Venez rire avec le duo humoristique “Les Vils navets” Entrée 12 €. Exposition photos par NALOPHO

Balade dans la calèche de Théa roue libre à travers le village en compagnie du Père Noël

Jeux de société en bois géants pour tous publics

Maquillage de Noël pour enfants par Sab’Bidouilles

Venez déguster crêpes, gaufres, chocolat chaud et vin chaud préparés par nos soins.

20 h 30 Venez rire avec le duo humoristique “Les Vils navets” Entrée 12 €. Exposition photos par NALOPHO

Balade dans la calèche de Théa roue libre à travers le village en compagnie du Père Noël

Jeux de société en bois géants pour tous publics

Maquillage de Noël pour enfants par Sab’Bidouilles

Venez déguster crêpes, gaufres, chocolat chaud et vin chaud préparés par nos soins.

20 h 30 Venez rire avec le duo humoristique “Les Vils navets” Entrée 12 €. CLNT

Lit-et-Mixe

dernière mise à jour : 2021-11-15 par Côte Landes Nature Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Landes, Lit-et-Mixe Autres Lieu Lit-et-Mixe Adresse Ville Lit-et-Mixe lieuville Lit-et-Mixe