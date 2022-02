Lisztomanias de Châteauroux Châteauroux Châteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Châteauroux Indre Sous la direction artistique de Jean-Yves Clément, le Festival s’attache à faire connaître l’œuvre de Liszt. Durant 5 jours, Châteauroux vit au rythme du grand compositeur avec des artistes de renommée internationale, impromptus, débats, concerts littéraires, cafés-concerts de Jeunes Virtuoses et Master class de l’Académie Liszt.

21e édition des Lisztomanias de Châteauroux sur le thème « Brahms et Liszt ». Depuis 2002, le Festival des Lisztomanias fait vivre le projet de Liszt lui-même : créer un festival à Châteauroux, avec la complicité active de George Sand. Unique en Europe, le festival est un hymne à la musique romantique.

