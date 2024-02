LISZT SATIE BEETHOVEN EGLISE SAINT-EPHREM Paris, vendredi 24 mai 2024.

Pascal Mantin, pianoSonate au clair de lune et Lettre à Elise de BeethovenGymnopédies de Satie – Rêve d’amour de LisztPetit bijou de l’Art baroque édifié en 1733, l’église Saint-Ephrem dont l’acoustique est remarquable se situe dans un écrin de verdure en plein Centre historique de Paris (Quartier Latin) proche du Panthéon et de la Sorbonne. Le calme et la sérénité qui y règnent en font un lieu propice à l’écoute de la musique classique. Les nombreux concerts qui y sont organisés sont donnés par des artistes, tous lauréats du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Parmi eux, nombreux sont lauréats de concours internationaux. Concert aux chandelles : le choeur de l’église est illuminé de bougies soulignant le côté romantique et intimiste de l’église. Par ses concerts de qualité, Saint-Ephrem est devenu le rendez-vous incontournable des passionnés de musique classique.

Tarif : 17.00 – 25.30 euros.

Début : 2024-05-24 à 19:30

EGLISE SAINT-EPHREM 17 RUE DES CARMES 75005 Paris 75