L’ISTR’M Triathlon d’Istres Istres, dimanche 22 septembre 2024.

Le Club d’Istres Sports Triathlon en partenariat avec la la ville d’Istres, la Ligue PACA de Triathlon et le Comité Départemental de Triathlon des Bouches du Rhône organise le dimanche 10 septembre la 25ème édition de l’ISTR’M.

Au programme

– Triathlon M (individuel et relais)

– Triathlon XS (individuel et relais)

– Duathlons poussins et pupilles



Les formats M et XS et les duathlons jeunes se dérouleront sur l’Esplanade Charles de Gaulle qui se situe en plein centre-ville d’Istres.



Cette année l’Istr’M sera support de la finale du challenge régional adultes, individuels et club (sur le format M). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22

fin : 2024-09-22

Divers lieux

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

