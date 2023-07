Ferme du Bancharel – ETE à la Ferme – BAF Lissac-sur-Couze, 10 juillet 2023, Lissac-sur-Couze.

Lissac-sur-Couze,Corrèze

Renseignements et réservation obligatoire la veille avant 18h : 06 79 54 40 37

Les lundis 10, 17 et 24 juillet – les lundis 7, 14, 21 et 28 août. Rendez-vous à 10h

Visite de la ferme, visite de la fromagerie dégustation gratuite de Fromages de chèvre. Maximum 15 personnes.

2023-07-10 fin : 2023-07-10 00:00:00. .

Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Information and booking required by 6pm the day before: 06 79 54 40 37

Mondays July 10, 17 and 24 – Mondays August 7, 14, 21 and 28. Appointments at 10 a.m

Tour of the farm, visit to the cheese dairy, free tasting of goat’s cheese. Maximum 15 people

Información y reservas hasta las 18.00 horas del día anterior: 06 79 54 40 37

Lunes 10, 17 y 24 de julio – Lunes 7, 14, 21 y 28 de agosto. Encuentro a las 10h

Recorrido por la granja, visita a la quesería, degustación gratuita de queso de cabra. Máximo 15 personas

Informationen und obligatorische Reservierung am Vortag vor 18 Uhr: 06 79 54 40 37

Am Montag, den 10., 17. und 24. Juli – am Montag, den 7., 14., 21. und 28. August. Treffpunkt um 10 Uhr

Besuch des Bauernhofs, Besichtigung der Käserei, kostenlose Verkostung von Ziegenkäse. Maximal 15 Personen

Mise à jour le 2023-06-26 par Chambre d’Agriculture de la Corrèze