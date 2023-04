Portes ouvertes de la Ferme des Noyers – Lisores 1329 route Gustave Courbet, 22 avril 2023, Lisores.

Portes ouvertes de la ferme des Noyers à Lisores les samedis 22 et 29 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Dégustation de cidre fermier, de fromage et pain artisanal..

2023-04-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-22 12:00:00. .

1329 route Gustave Courbet Ferme des Noyers

Lisores 14140 Calvados Normandie



Open house at the Noyers farm in Lisores on Saturday April 22 and 29 from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm.

Tasting of farm cider, cheese and artisanal bread.

Jornada de puertas abiertas en la granja Noyers de Lisores los sábados 22 y 29 de abril de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 horas.

Degustación de sidra de granja, queso y pan artesanal.

Tag der offenen Tür auf der Ferme des Noyers in Lisores am Samstag, den 22. und 29. April, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Verkostung von Cidre vom Bauernhof, Käse und handgemachtem Brot.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité