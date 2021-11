Nantes Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes Lisons toujours, lisons encore ! Médiathèque Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

le samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Jacques Demy Lectures drôles, tendres et irrationnelles sur l’adoration des doudous, les histoires d’amour fou, la passion des camions et le culte des poneys. Médiathèque Jacques Demy 24 quai de la Fosse 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T17:30:00;2022-01-22T17:45:00 2022-01-22T18:15:00;2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T19:00:00

