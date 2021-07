Roncq Roncq / Bibliothèque muncipale,La Source Nord, Roncq Lisons dehors à Roncq Roncq / Bibliothèque muncipale,La Source Roncq Catégories d’évènement: Nord

Roncq

Lisons dehors à Roncq Roncq / Bibliothèque muncipale,La Source, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Roncq. Lisons dehors à Roncq

Roncq / Bibliothèque muncipale, La Source, le vendredi 16 juillet à 10:00 Gratuit sur inscription

Sous le soleil (ou sous la pluie ?), Lisons dehors et la Bibliothèque de Roncq vous proposent de partager un moment autour des histoires pour tous. Roncq / Bibliothèque muncipale,La Source 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Roncq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roncq Étiquettes évènement : Autres Lieu Roncq / Bibliothèque muncipale,La Source Adresse 293 Rue de Lille, 59223 Roncq Ville Roncq lieuville Roncq / Bibliothèque muncipale,La Source Roncq