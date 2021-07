Carnin Carnin - Médiathèque Saint Exupéry Carnin, Nord Lisons dehors à Carnin Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Carnin Catégories d’évènement: Carnin

Lisons dehors à Carnin

le vendredi 23 juillet à Carnin – Médiathèque Saint Exupéry

le vendredi 23 juillet à Carnin – Médiathèque Saint Exupéry

Sous le soleil (ou sous la pluie ?), le lecteur-conteur Emmanuel Julien et la Médiathèque de Carnin vous proposent de partager un moment autour des histoires, pour petits et grands. 2 séances en direction des 0 – 3 ans : **à 10h et à 11h** **GRATUIT** **Sur inscription** à la Médiathèque F. Mitterrand d’Annoeullin 03.20.16.15.90 ou à la Médiathèque de Carnin 03.20.85.41.03 Un moment autour des histoires, pour petits et grands. Carnin – Médiathèque Saint Exupéry Carnin, Place du 27 mai 1940 Carnin Nord

2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T11:00:00;2021-07-23T11:00:00 2021-07-23T12:00:00

