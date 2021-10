L’isolement en ruralité. De nouveaux enjeux pour les agriculteurs Faculté de droit – Antenne Laval – Le Mans Université, 19 novembre 2021, Le Mans.

L’isolement en ruralité. De nouveaux enjeux pour les agriculteurs

Faculté de droit – Antenne Laval – Le Mans Université, le vendredi 19 novembre à 08:45

### Organisation scientifique * Sylvie Lebreton-Derrien, Maître de conférences HDR en droit privé, Le Mans Université et Directrice de la Chaire Droit & Transitions sociétales * [Sylvie Moisdon-Chataignier](https://iode.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/sylvie-moisdon-chataigner), Maître de conférences HDR en droit privé, Université de Rennes et Directrice adjointe du Laboratoire IODE ### Présentation Le territoire rural est à la fois un lieu de vie et de travail, un espace nourri de liens familiaux et sociaux forts. Acteurs majeurs, les agriculteurs participent activement à la santé et à la vitalité de ces territoires en transition. Pourtant, de très nombreux agriculteurs ressentent aujourd’hui leur isolement spatial, comme un poids auquel peut s’ajouter un isolement social et économique, à même de rompre de manière irréversible cette vitalité nécessaire à eux-mêmes, à leurs familles, aux territoires et à l’ensemble de la population. Il revenait donc aux juristes de se saisir de cette question de l’isolement via l’association et la complémentarité de différents droits : le droit de la protection sociale, le droit de la santé, le droit du travail, le droit des entreprises en difficulté, le droit rural dans sa globalité, le droit des successions ou encore le droit des assurances. Ce colloque scientifique a pour ambition de mettre en exergue les situations d’isolement spatial, social et économique des agriculteurs, d’en comprendre les spécificités et les difficultés, d’en débattre et de proposer des solutions adaptées. Ainsi, la matinée se focalisera sur l’isolement et l’accompagnement de l’agriculteur en tant que personne, tandis que l’après-midi se concentrera sur l’isolement et l’accompagnement de l’agriculteur en tant qu’exploitant professionnel. ### Programme Télécharger [le programme](https://iode.univ-rennes1.fr/sites/iode.univ-rennes1.fr/files/medias/files/programme_isolement_ruralite.pdf). ### Inscription [[isolementrur.sciencesconf.org](isolementrur.sciencesconf.org)](isolementrur.sciencesconf.org) _Ce colloque donne droit à la production d’une attestation valant pour 8 heures de formation obligatoire._

Faculté de droit – Antenne Laval – Le Mans Université Avenue Olivier Messiaen, 72085 LE MANS Cedex 9 Le Mans Sarthe



2021-11-19T08:45:00 2021-11-19T19:00:00