L’isolation des combles et des toitures (ateliers pratiques 1 et 2) Lille Lille, samedi 1 juin 2024.

L’isolation des combles et des toitures (ateliers pratiques 1 et 2) Apprenez à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un modèle de mur en taille réelle, grâce à ces ateliers théorique et pratiques. Samedi 1 juin, 09h00 Lille Atelier gratuit sur inscription préalable obligatoire

Avec l’aide de professionnels qualifiés, faites les bons choix (techniques, matériaux …) et apprenez à réaliser votre isolation en vous exerçant sur un modèle de combles en taille réelle. Cette animation est proposée en trois parties : un atelier théorique et deux ateliers pratiques. Le suivi des trois est obligatoire.

Animé par un conseiller France Rénov du groupement Inhari/ MRES (théorie) et par le GRAAL (pratique).

→ Samedi 1er juin 2024 (Ateliers pratiques 1 et 2) de 9h à 13h30

Cet atelier pratique a lieu à Lille dans un local dont l’adresse vous sera communiquée suite à votre inscription.

→ Samedi 25 mai 2024 de 9h30 à 12h (Atelier théorique)

Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine

Inscription préalable obligatoire au standard de la MHD : 03 59 00 03 59 ou par mail : maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Lille Cet atelier a lieu dans un local à Lille dont l'adresse vous sera communiquée à l'inscription. Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 59 00 03 59

