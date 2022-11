L’Isola disabitata (J. Haydn) – StudiOpéra Catégorie d’évènement: île de France

Le mardi 13 décembre 2022

de 20h30 à 22h00

. gratuit sous condition Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire sur le site du festival 12 X 12 : www.festival12x12.fr En clôture de la 13e édition du festival 12X12 (Mairie du 12ème), Le StudiOpéra propose une rareté de Joseph Haydn : « L’Isola disabitata », un petit bijou musical et dramatique, à la charnière du classicisme et du romantisme. À la suite d’un naufrage, Costanza et sa très jeune soeur Silvia se retrouvent seules sur une île déserte durant de longues années. Un jour, débarquent d’un navire, Gernando l’époux de Costanza, et son ami Enrico. Silvia, aperçoit le jeune homme ; un sentiment inconnu s’empare alors de son coeur… Opéra de chambre (ou « opérette ») composé en 1779, « L’Isola disabitata » est une oeuvre concise, riche en couleurs et en nuances expressives où quatre personnages sont pris dans la tourmente de leurs sentiments et sur laquelle souffle le vent nouveau du romantisme naissant. Pour interpréter cette célébration de l’amour, Le Studi-Opéra a fait appel à quatre jeunes talents lyriques : Marion Vergez-Pascal (mezzo-soprano), Lisa Chaïb-Auriol (soprano), Jordan Mouaïssia (ténor) et Olivier Césarini (baryton). Contact : https://www.theatre-traversiere.fr/lisola-disabitata/ https://www.billetweb.fr/festival-12×12-lisola-disabitata

© DR L’ISOLATA DISOLATA (J. Hatdn) – STudiOpéra

