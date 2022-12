Jeudi de la Recherche au LISN LISN Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Jeudi de la Recherche au LISN LISN, 5 janvier 2023, Orsay. Jeudi de la Recherche au LISN Jeudi 5 janvier 2023, 18h00 LISN Renforcer ses compétences sociales grâce à des personnages virtuels LISN Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.ville-gif.fr/8-10499/agenda/fiche/jeudi-de-la-recherche-renforcer-ses-competences-sociales-grace-a-des-personnages-virtuels.htm »}] Renforcer ses compétences sociales grâce à des personnages virtuels par Céline Clavel et Nicolas Sabouret du Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique Au sein du LISN, des chercheurs en psychologie et en informatique travaillent ensemble pour concevoir des personnages virtuels animés capables d’interagir de manière naturelle avec des humains, d’exprimer des comportements sociaux, et d’aider les utilisateurs à développer leurs compétences sociales. Dans le cadre du projet « Nouvelles Pratiques RH » mené avec l’entreprise DAVI, ils utilisent un agent virtuel pour conduire un entretien d’embauche afin d’entraîner de futurs candidats à cet exercice et d’aider les RH dans leurs pratiques de sélection de candidats. Inscription gratuite mais obligatoire aux Jeudis de la Recherche :

https://www.ville-gif.fr/8-10499/agenda/fiche/jeudi-de-la-recherche-renforcer-ses-competences-sociales-grace-a-des-personnages-virtuels.htm

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-05T18:00:00+01:00

2023-01-05T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu LISN Adresse Orsay Ville Orsay lieuville LISN Orsay Departement Essonne

LISN Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Jeudi de la Recherche au LISN LISN 2023-01-05 was last modified: by Jeudi de la Recherche au LISN LISN LISN 5 janvier 2023 LISN Orsay Orsay

Orsay Essonne