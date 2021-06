L’Islette à la belle étoile Azay-le-Rideau, 18 août 2021-18 août 2021, Azay-le-Rideau.

L’Islette à la belle étoile 2021-08-18 – 2021-08-18

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Azay-le-Rideau

9.8 EUR Profitez de 5 soirées exceptionnelles pour découvrir le château et son parc la nuit tombée et à la lueur de 1000 bougies et pour partager un pique-nique en famille ou entre amis au bord de l’eau.

Vinea Loire Valley, cave à vins à Azay-le-Rideau, nous fera découvrir des vins de la région.

Au programme du 18 août :

à 21h, concert de jazz à l’extérieur du château, façade sud, par le Swing Together Trio.

Avec Patrick Filleul à la batterie, Ollivier Leveau au piano et David Salesse à la contrebasse : »Le jazz est notre passion !! Avec ce trio, nous voulons transmettre le bonheur que nous avons de jouer cette belle musique, une musique pleine de joie, de swing, de vie ».

Profitez de 5 soirées exceptionnelles pour découvrir le château et son parc la nuit tombée et à la lueur de 1000 bougies et pour partager un pique-nique en famille ou entre amis au bord de l’eau.

Vinea Loire Valley, cave à vins à Azay-le-Rideau, nous fera découvrir des vins de la région.

+33 2 47 45 40 10 http://www.chateaudelislette.fr/

Profitez de 5 soirées exceptionnelles pour découvrir le château et son parc la nuit tombée et à la lueur de 1000 bougies et pour partager un pique-nique en famille ou entre amis au bord de l’eau.

Vinea Loire Valley, cave à vins à Azay-le-Rideau, nous fera découvrir des vins de la région.

Profitez de 5 soirées exceptionnelles pour découvrir le château et son parc la nuit tombée et à la lueur de 1000 bougies et pour partager un pique-nique en famille ou entre amis au bord de l’eau.

Vinea Loire Valley, cave à vins à Azay-le-Rideau, nous fera découvrir des vins de la région.

Au programme du 18 août :

à 21h, concert de jazz à l’extérieur du château, façade sud, par le Swing Together Trio.

Avec Patrick Filleul à la batterie, Ollivier Leveau au piano et David Salesse à la contrebasse : »Le jazz est notre passion !! Avec ce trio, nous voulons transmettre le bonheur que nous avons de jouer cette belle musique, une musique pleine de joie, de swing, de vie ».

DR

dernière mise à jour : 2021-06-17 par