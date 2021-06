L’Islette à la belle étoile Azay-le-Rideau, 4 août 2021-4 août 2021, Azay-le-Rideau.

L’Islette à la belle étoile 2021-08-04 – 2021-08-04

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Azay-le-Rideau

9.8 EUR Profitez de 5 soirées exceptionnelles pour découvrir le château et son parc la nuit tombée et à la lueur de 1000 bougies et pour partager un pique-nique en famille ou entre amis au bord de l’eau.

Vinea Loire Valley, cave à vins à Azay-le-Rideau, nous fera découvrir des vins de la région.

Au programme du 04 août :

A 21 h, spectacle de flamenco Par la compagnie El Catorce Flamenco, avec Léa Carlosema (danseuse), Adèle Brugidou (danseuse), Gabrielle Lemseffer (percussionniste), Alexis « El Menderi » (chanteur) et Cédric Pierson (guitariste).

Profitez de 5 soirées exceptionnelles pour découvrir le château et son parc la nuit tombée et à la lueur de 1000 bougies et pour partager un pique-nique en famille ou entre amis au bord de l’eau.

Vinea Loire Valley, cave à vins à Azay-le-Rideau, nous fera découvrir des vins de la région.

+33 2 47 45 40 10 http://www.chateaudelislette.fr/

Profitez de 5 soirées exceptionnelles pour découvrir le château et son parc la nuit tombée et à la lueur de 1000 bougies et pour partager un pique-nique en famille ou entre amis au bord de l’eau.

Vinea Loire Valley, cave à vins à Azay-le-Rideau, nous fera découvrir des vins de la région.

Au programme du 04 août :

A 21 h, spectacle de flamenco Par la compagnie El Catorce Flamenco, avec Léa Carlosema (danseuse), Adèle Brugidou (danseuse), Gabrielle Lemseffer (percussionniste), Alexis « El Menderi » (chanteur) et Cédric Pierson (guitariste).

DR

dernière mise à jour : 2021-06-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme