Marché de Lisle-sur-Tarn Place Paul Saissac, 1 janvier 2023, Lisle-sur-Tarn.

Chaque dimanche matin, sur la place Paul Saissac, profitez du marché du village..

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place Paul Saissac

Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie



Come and enjoy every Sunday morning the village market at the Paul Saissac square.

Todos los domingos por la mañana, en la plaza Paul Saissac, podrán disfrutar del mercado del pueblo.

Jeden Sonntagmorgen können Sie auf dem Platz Paul Saissac den Dorfmarkt genießen.

Mise à jour le 2023-01-06 par Office de Tourisme La Toscane Occitane