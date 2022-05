Bulle de Jazz Festival 2022 Château Lastours, 15 juillet 2022 00:00, Lisle-sur-Tarn.

16 et 17 juillet Sur place Billetterie officielle : www.bulle-de-jazz.festik.net

Tarif Normal : 20€ (Hors frais de location)

Tarif réduit : 18€ (Hors frais de location)

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans

Tarif SUR PLACE : 25€ http://www.bulle-de-jazz.festik.net, https://www.instagram.com/bulledejazzfestival/, http://www.bulledejazz.fr

Le festival BULLE DE JAZZ fait son retour en 2022, dans le cadre toujours aussi exceptionnel du Château Lastours à Lisle-sur-Tarn, les samedi 16 & dimanche 17 juillet.

• BULLE DE JAZZ FESTIVAL •

16 & 17 JUILLET 2022 – CHATEAU LASTOURS

Après le succès de sa première édition, le festival BULLE DE JAZZ fait son retour en 2022, dans le cadre toujours aussi exceptionnel du Château Lastours à Lisle-sur-Tarn, les samedi 16 & dimanche 17 juillet.

Au cœur du terroir et des vignobles Gaillacois, dans le parc en pleine nature de ce domaine familial, les amateurs de Jazz et de bons vins seront séduits par ce lieu vibrant, empreint de traditions et de savoir-faire.

Lancé en 2021, cet événement incontournable sera une nouvelle fois, le temps d’un week-end, l’occasion de partager un moment d’évasion et de convivialité autour de la culture viticole et du Jazz sous toutes ses formes.

Pour cette édition 2022, le festival met à l’honneur des artistes inspirants et atypiques. Musiciens émergents ou de renom, leur empreinte artistique, leur sensibilité et leur fibre créatrice nous emporterons loin, là où les genres se côtoient et les sonorités se confondent… Un voyage aux frontières des esthétiques, à la découverte de leurs univers respectifs, entre Jazz hybride et musiques des mondes.

___

SAMEDI 16 JUILLET 2022

18h > 00h30

◉ PALOMA PRADAL

En trio, avec ADRIEN MOIGNARD – Guitare

& JÉRÉMY BRUYÈRE – Basse & Contrebasse

◎ Jazz & Musiques du monde

PALOMA PRADAL a un talent rare et compte déjà parmi les grandes chanteuses flamenca. Son premier album « Rabia » en est l’expression, le condensé de son héritage familial, de ses rencontres et de ses multiples collaborations aussi variées qu’inattendues…

► https://urlz.fr/i3u5

◉ SPACE GALVACHERS

BOOM-BOOM

◎ Musique répétitive & aventureuse

SPACE GALVACHERS revient avec son nouveau bal psyché BOOM BOOM – Gumbris (super stars), gongs à l’étouffée, zébrures synthétiques eighties, les Space Galvachers dégoupillent leur transe artisanale!

► https://urlz.fr/i3uv

+ Guest

◉ YEULMA

(RADIO OCTOPUS)

Mayeul Irlinger est un musicien et plasticien. Il aime faire du bruit avec tout ce qu’il trouve… Il explore avec malice les champs sonores et musicaux. Disquaire, animateur radio, DJ, il aime décloisonner les arts et travaille régulièrement avec différents publics…

► https://radio-octopus.org/

___

DIMANCHE 17 JUILLET 2022

18h > 00h30

◉ DAN GHARIBIAN TRIO

Avec BENOÎT CONVERT – Guitare, voix

& ANTOINE GIRARD – Accordéon, voix

◎ Jazz & Musiques de l’Est

Avec plus de 40 ans de carrière au sein de BRATSCH, cette voix s’est maturée, s’est bonifiée. Une voix identifiable, propre, unique et originale qui colle parfaitement au personnage. La voix de DAN GHARIBIAN est au cœur de ce nouvel album « Da Svidaniya Madame », avec le projet de ce nouveau trio, Dan retrouve aujourd’hui la liberté de construire un projet plus personnel. Ses compostions racontent ces histoires de vies, ces voyages, ces rencontres…

► https://urlz.fr/i3vd

◉ PULCINELLA

◎ Quintet Jazz, Rock, Funk, Tango & Musette

Depuis 15 ans, ce groupe toulousain espiègle ne se lasse pas de n’en faire qu’à sa tête. Il malaxe funk, jazz, musique des Balkans, électro, musette, rock progressif… pour créer une musique polymorphe et sans frontières avec un répertoire azimuté et percutant!

► https://urlz.fr/i3vp

+ Guest

◉ BON-TON ROULAY

(RADIO OCTOPUS)

Collectionneur de disques de « black-music » (jazz, soul, reggae, musique africaine et antillaises), animateur radio depuis une quinzaine d’année, ses sélections à base de vinyles vous font voyager entre l’Amérique, l’Afrique et les Antilles des années 60/70.

► https://radio-octopus.org/

—

Et pendant toute la durée du festival …

► Des stands, des découvertes, avec les acteurs locaux.

► VISITE & DÉGUSTATION | Le Caveau sera ouvert exceptionnellement de 18h à 21H pour vous permettre de visiter les chais et participer à une dégustation à la découverte des cépages et de la confection des vins du domaine.

► BARS & RESTAURATION SUR PLACE

Château Lastours Lastours 81310 LISLE-SUR-TARN 81310 Lisle-sur-Tarn Tarn

samedi 16 juillet – 00h00 à 00h30

samedi 16 juillet – 18h00 à 23h55

dimanche 17 juillet – 00h00 à 00h30

dimanche 17 juillet – 18h00 à 23h55

Bulle de Jazz Festival 2022