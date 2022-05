Les Journées Européennes du Patrimoine à Campredon Centre d’Art L’Isle-sur-la-Sorgue L'Isle-sur-la-Sorgue Catégories d’évènement: L'Isle-sur-la-Sorgue

Les Journées Européennes du Patrimoine à Campredon Centre d’Art L’Isle-sur-la-Sorgue, 18 septembre 2020 18:00, L'Isle-sur-la-Sorgue. 18 – 20 septembre 2020 Sur place Entrée libre, sur inscription, port du masque obligatoire 04 90 38 17 41, librairie.campredon@islesurlasorgue.fr, https://www.campredoncentredart.com/ Campredon centre d’Art organise plusieurs animations à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2020 Autour de l’exposition de Stéphane Guiran “Les mers rêvent encore” Jusqu’au 31 décembre 2020, le centre d’art Campredon à L’Isle-sur-la-Sorgue présente « Les mers rêvent encore », première exposition monographique de Stéphane Guiran dans une institution publique. L’artiste, révélé par son installation « le nid des murmures » au Domaine de Chaumont-sur-Loire en 2017, expose principalement en Suisse avec sa galerie Alice Pauli, qui le représente depuis 2012.

Il vit et travaille à Eygalières, proche d’une nature qui inspire ses créations. « Les mers rêvent encore » est une recherche d’oeuvre totale, rassemblant des écrits, des installations, des sculptures, des vidéos et des pièces sonores dont la plupart ont été créées par Stéphane Guiran pour que le centre d’art Campredon, les visiteurs et les oeuvres ne fassent qu’un.

En hommage à René Char, l’exposition est construite autour d’un récit poétique, édité par l’artiste sous la forme d’un livre. Le centre d’art Campredon est plongé dans la nuit et le spectateur est invité à traverser des scènes du livre, qui sont autant de paysages imaginaires faits d’installations, de pièces sonores et de sculptures. Programme JEP :

* Vendredi 18 septembre : ouverture des Journées du Patrimoine :

visite thématique à deux voix à 18h / 19h / 20h

* Samedi 19 septembre :

Visites thématiques d’environ 1/4 d’heure :

15h / 15h25 / 15h50 / 16h15

* Dimanche 20 septembre :

