Vaucluse Balade urbaine à L’Isle-sur-la-Sorgue « Autour des faubourgs : la ville hors les murs aux XIXe et XXe siècles » L’Isle sur la Sorgue – Jardin de la Caisse d’Epargne L’Isle-sur-la-Sorgue, 14 octobre 2023, L'Isle-sur-la-Sorgue. Balade urbaine à L’Isle-sur-la-Sorgue « Autour des faubourgs : la ville hors les murs aux XIXe et XXe siècles » Samedi 14 octobre, 10h30 L’Isle sur la Sorgue – Jardin de la Caisse d’Epargne Visite gratuite, sans inscription préalable. Rendez-vous près de la fontaine du jardin public de la Caisse d’Epargne (avenue des Quatre Otages).

La destruction des remparts et le développement économique du XIXe siècle conduisent la ville à s’étendre hors des bras de la Sorgue qui ceinturent le centre ancien. Ce parcours inédit vous conduira à la découverte de ces quartiers et de l’architecture des habitations et des équipements publics qui s’élèvent aux XIXe et XXe siècles (châteaux éclectiques, gare, écoles, …).

Présentation extérieure – entrée uniquement dans le château Giraud / parc Gautier. L’Isle sur la Sorgue – Jardin de la Caisse d’Epargne Avenue des Quatre Otages – 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00
Direction du Patrimoine de L'Isle-sur-la-Sorgue

