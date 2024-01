Foire Internationale Antiquités et Brocante Foire Internationale Antiquités et Brocante L’Isle-sur-la-Sorgue, vendredi 29 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 10:00:00

fin : 2024-04-01 20:00:00

L’Isle-sur-la-Sorgue, 3e place européenne du commerce des antiquités et de la brocante, accueille les chineurs du monde entier lors de ses deux foires annuelles.

Foire Internationale Antiquités et Brocante 74 Avenue de la Libération

L’Isle-sur-la-Sorgue 84800 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@sncao-syndicat.com



