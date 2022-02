Lisle Noir Édition 2022 Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn Catégories d’évènement: Lisle-sur-Tarn

2022-09-17 – 2022-09-18

Lisle-sur-Tarn Tarn Lisle-sur-Tarn La grande fête du monde de la littérature noire, policière et celle des vignerons indépendants qui vous donnent rendez-vous à Lisle-sur-Tarn ! Les auteurs prennent la place pour des dédicaces, tables rondes etc. aux côtés des vignerons. lesvendangesdupolar@gmail.com +33 6 81 90 45 77 Lisle-sur-Tarn

