Sportez-vous bien L’Isle-Jourdain L’Isle-Jourdain, 19 juillet 2023, L'Isle-Jourdain.

L’Isle-Jourdain,Vienne

De 13h30 à 19h : découverte de 4 nages, du waterpolo, de la plongée, de l’aquagym (sur inscription). De 15h à 19h : futsal, pétanque, E-Sport, bad, pêche électronique, tir à l’arc, tennis et marche..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 19:30:00. .

L’Isle-Jourdain Piscine – Ancienne gare

L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine



1.30pm to 7pm: 4-swimming, waterpolo, diving, aquagym (registration required). 3pm to 7pm: futsal, pétanque, E-Sport, badminton, electronic fishing, archery, tennis and walking.

De 13:30 a 19:00: descubra la natación a 4, el waterpolo, el submarinismo y el aquagym (inscripción obligatoria). De 15:00 a 19:00: fútbol sala, petanca, e-sports, bádminton, pesca electrónica, tiro con arco, tenis y senderismo.

Von 13:30 bis 19:00 Uhr: Entdeckung von 4 Schwimmarten, Wasserpolo, Tauchen, Wassergymnastik (nach Anmeldung). Von 15:00 bis 19:00 Uhr: Futsal, Boule, E-Sport, Bad, elektronisches Angeln, Bogenschießen, Tennis und Wandern.

Mise à jour le 2023-06-30 par ACAP