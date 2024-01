SOIRÉE JEUX Rue Nastrade L’Isle-en-Dodon, vendredi 19 janvier 2024.

SOIRÉE JEUX Rue Nastrade L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:40:00

fin : 2024-01-19 21:00:00

Venez jouer et découvrir les derniers jeux à la ludothèque de L’Isle-en-Dodon. Ambiance conviviale et ludique garantie!

Régulièrement la ludothèque de L’Isle-en-Dodon vous propose des soirées jeux, retrouvez-vous en famille et entre amis pour jouer à des jeux de société…

Rue Nastrade LUDOTHÈQUE DE L’ISLE-EN-DODON

L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie ludo-ied@la5c.fr



