Semaine Bleue à L’Isle d’Espagnac Vendredi 6 octobre, 10h00 L’isle d’espagnac

La semaine Bleue fait escale à l’Isle d’Espagnac vendredi 6 octobre 2023.

Lors de cette manifestation, conférence, stands et animations seront présentés en direction des retraités et personnes âgées.

Elles pourront rencontrer des professionnels œuvrant au quotidien auprès des personnes âgées et bénéficier de temps d’échanges privilégiés. De même, elles auront l’opportunité de découvrir quelques activités grâce à des démonstrations gratuites.

L’isle d’espagnac Espace georges Brassens, L’isle d’espagnac L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T10:00:00+02:00 – 2023-10-06T17:00:00+02:00

