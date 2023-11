Anne Roumanoff – L’Expérience de la Vie – Tournée Espace Carat – Parc des Expositions et des Congrès, 31 janvier 2024, L'ISLE-D'ESPAGNAC.

Anne Roumanoff – L’Expérience de la Vie – Tournée Espace Carat – Parc des Expositions et des Congrès. Un spectacle à la date du 2024-01-31 à 20:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 44.0 à 44.0 euros.

L’expérience de la vie Nouveau spectacle d’Anne Roumanoff L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société : des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre. On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit. La presse en parle : « une observatrice attentive et sans concession des maux de notre société » Le Figaroscope « quelle écriture, quelle finesse, quelle audace » France Bleu « jamais méchante, toujours rassurante, un humour feel good » Le Monde « la plume est précise, ciselée, mordante » Le Parisien De et avec : Anne Roumanoff Mise en scène : Gil Galliot Productions : Little Bros. et Vaillant Productions Anne Roumanoff

Espace Carat – Parc des Expositions et des Congrès L’ISLE-D’ESPAGNAC 54, avenue Jean Mermoz Charente

