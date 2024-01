Messmer – 13Hz Espace Carat L’Isle-d’Espagnac, mercredi 24 avril 2024.

Messmer – 13Hz Espace Carat L’Isle-d’Espagnac Charente

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 20:00:00

fin : 2024-04-24

Après de multiples tournées à succès et plus de 2 millions de billets vendus, Messmer, connu et reconnu comme le Maître Mondial de l’Hypnose revient avec un tout nouveau spectacle.

Espace Carat 54 avenue Jean Mermoz

L’Isle-d’Espagnac 16340 Charente Nouvelle-Aquitaine infos@espace-carat.fr



L'événement Messmer – 13Hz L'Isle-d'Espagnac a été mis à jour le 2024-01-10