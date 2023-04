CONCOURS SAUT D’OBSTACLES JEUNES CHEVAUX – CYCLES LIBRES – PARC DE L’ISLE BRIAND L’Isle briand, le Lion d’Angers, 27 mai 2023, Le Lion-d'Angers.

Concours saut d’obstacles jeunes chevaux organisé les 27 et 28 mai 2023 au Parc de l’Isle Briand, au Lion d’Angers..

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-28 . .

L’Isle briand, le Lion d’Angers Parc départemental de l’Isle Briand

Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Jumping competition for young horses organized on May 27 and 28, 2023 at the Parc de l’Isle Briand, in Le Lion d’Angers.

Concurso de salto de caballos jóvenes organizado los días 27 y 28 de mayo de 2023 en el Parc de l’Isle Briand, en Le Lion d’Angers.

Springturnier für junge Pferde, das am 27. und 28. Mai 2023 im Parc de l’Isle Briand in Le Lion d’Angers veranstaltet wird.

Mise à jour le 2023-03-14 par eSPRIT Pays de la Loire