TOURNÉE DES AS SAUT D’OBSTACLES PONEYS – PARC DE L’ISLE BRIAND L’Isle briand, le Lion d’Angers, 1 avril 2023, Le Lion-d'Angers. Tournée des As saut d’obstacles poneys organisé les samedi 1er et dimanche 2 avril au Parc de l’Isle Briand..

Tournée des As saut d’obstacles poneys organized on Saturday 1st and Sunday 2nd April at the Parc de l’Isle Briand. Tournée des As saut d’obstacles poneys organizada el sábado 1 y el domingo 2 de abril en el Parc de l’Isle Briand. Tournée des As Springreiten Ponys organisiert am Samstag, den 1. und Sonntag, den 2. April im Parc de l’Isle Briand. Mise à jour le 2023-03-14 par eSPRIT Pays de la Loire

