Médiathèque Au Gré des Vans, le mercredi 7 juillet à 15:30

Exposition en partenariat avec la Médiathèque Départementale de la Haute-Marne et l’association AFPAN. Du 3 au 28 juillet. Visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque

entrée libre

Exposition de photographies de Patrick Desgraupes Médiathèque Au Gré des Vans 4 place de la mairie 52500 FAYL BILLOT Fayl-Billot Haute-Marne

2021-07-07T15:30:00 2021-07-07T18:30:00

