### Lisieux sur Glace Une patinoire de 400m² s’installe sur la place F. Mitterrand, du 5 au 20 février. Venez glisser et profiter pendant cette période de vacances scolaires ! OUVERT À TOUS. N’oubliez pas vos gants, ils sont obligatoires. TARIF : 3€ pour une heure de patinage. HORAIRES : Tous les jours : 10h – 12h / 14h – 19h Sauf le samedi : 10h – 13h / 14h – 19h Contrôle du pass vaccinal, masque obligatoire.

