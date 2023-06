La ville en Musique Lisieux Lisieux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux La ville en Musique Lisieux Lisieux, 21 juin 2023, Lisieux. La ville en Musique Mercredi 21 juin, 18h30 Lisieux Le Mercredi 21 Juin 2023, lors de la fête de la musique vous aurez l’occasion de profiter de divers styles de musique dans les rues de la ville comme : Rue Bordeaux Boursin à 20h00 GOOD ROCKING BAND

à 20h00 GOOD ROCKING BAND Cour de l’hôtel de ville : – 18h30 CHORALE LA CANTALISE

-18h50 CHORALE LES TROIS DOUETS

– 19h10 CHORALE LA CANTALISE et LES TROIS DOUETS

– 21h00 CHORALE GOSPEL TOGETHER L’auditorium du Conservatoire de Lisieux à 20h MIDDLE JAZZ BAND Mais également dans nos bars lexovien vous aurez l’occassion d’accueillir divers artistes Lisieux Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

