Lisieux en Bulles ! Centre ville, 5 novembre 2021, Lisieux.

Lisieux en Bulles !

du vendredi 5 novembre au samedi 6 novembre à Centre ville

Un salon inédit qui célèbre la bulle sous toutes ses formes : la bande dessinée, les produits cidricoles, les bières et même le savon. AU PROGRAMME ————- **HOMMAGE À MICHEL MAGNE** Cette première édition est un véritable hommage à Michel Magne, célèbre lexovien et auteur de musique de films que l’on ne présente plus, à l’occasion de la sortie de la bande dessinée « Les amants d’Hérouville » retraçant sa vie. VENDREDI 5 NOVEMBRE Soirée d’hommage au Majestic dès 19h30. – 19h30 : Causerie musicale “Michel Magne, musicien lexovien” par Benoît Noël, illustrée musicalement par Emmanuel Pleintel. Entrée libre. – 21h : Projection de « Par un beau matin d’été » de Jacques Deray avec Jean-Paul Belmondo et une ballade déchirante signée Michel Magne. Entrée pour ce film : 5,30€ SAMEDI 6 NOVEMBRE Soirée d’hommage à l’Espace Victor Hugo – 20h30 : Présentation du documentaire « Michel Magne, le fantaisiste Pop » par Jean-Yves Guilleux, puis rencontre publique sur la carrière internationale de Michel Magne. Et plusieurs animations que l’on retrouve lors du salon de BD **LA BULLE : BD ET ILLUSTRATIONS** Le samedi 6 novembre, de 10h à 18h30 à la Halle Saint-Jacques : Venez à la rencontre d’une trentaine d’auteurs talentueux de plusieurs univers différents : bandes dessinées, illustration jeunesse ou encore les ouvrages gastronomiques. Plusieurs temps forts à ne pas manquer : – Dédicace de Marie-Claude Magne, Yann Le Quellec et Romain Ronzeau pour les amants d’Hérouville, Une histoire vraie. – Portraits gratuits d’enfants par Yves Riguidel – Projection dans le chœur de la Halle de “Michel Magne (1930 – 1984) La folle sarabande”. – Exposition Michel Magne en collaboration avec la Médiathèque, le Musée d’Art et d’Histoire de Lisieux. – Stand de la Confrerie du Singe en hiver (Villerville) avec des souvenirs du film – Peinture en live d’une œuvre d’hommage à Michel Magne par Renaud Reine et Ashraf – Atelier dessin par Bastien Loukia à 15h30 – L’heure du conte : par les comédiennes Anne-Marie et Dominique à 16h30 – Quizz BD Michel Magne animé par Romain Ronzeau à 17h30 **LA BULLE : BIERES ET PRODUITS CIDRICOLES** De 10h à 21h, les producteurs cidricoles et microbrasseurs de Pays d’Auge seront présents pour vous présenter leurs produits sur la place Boudin-Desvergées (devant l’Espace Victor Hugo), avec la présence d’un foodtruck. Dès 12h, Guillaume Six « Bartending » offrira à la dégustation des cocktails. – Avec Trip’Hop (Lisieux), Sagesse (Le Breuil-en-Auge), Les champs qui moussent (Livarot), Berouinette (Mézidon Vallée d’Auge), Au comptoir normand (Lisieux), Distillerie de Houley La Ribaude (Ouilly-du-Houley) et Manoir d’Apreval (Pennedepie). La soirée sera clôturée par un concert de Switch Performance, un groupe qui revisite les hits récents (et moins récents), dès 18h. **LA BULLE : SAVON** Le 6 novembre à la Halle Saint-Jacques, de 14h à 18h : – Les Savons d’Achille tiendront un stand pour présenter leurs savons artisanaux fabriqués à Lisieux. – Le clown Pépita sera présent pour animer le salon avec ses bulles de savon et sculptures de ballons. INFOS PRATIQUES —————- GRATUIT. Pass sanitaire obligatoire. 5 & 6 novembre 2021. Halle Saint-Jacques / Cinéma le Majestic / Place B. Desvergées / Espace Victor Hugo. Lisieux en Bulles bénéficie des concours des Éditions BVR, de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, des Promenades musicales du Pays d’Auge, de l’association pour le cinéma et du Cinéma Majestic.

GRATUIT

Les 5 et 6 novembre : c’est Lisieux en Bulles !

Centre ville Lisieux Lisieux Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T09:00:00 2021-11-05T22:00:00;2021-11-06T09:00:00 2021-11-06T22:00:00