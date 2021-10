Lisieux Hall Saint-Jacques Calvados, Lisieux Lisieux en Art – 3ème édition ! Hall Saint-Jacques Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Cette exposition est organisée par L’écloserie et Les Amis de Pierre, en partenariat avec la Ville de Lisieux. ➡️ Gratuit et ouvert à tous de 10h à 18h. LES ARTISTES À DÉCOUVRIR ———————— – Patrick Forget – Un ensemble d’artiste pour le projet “Rue de Lou” – Christian Raimbault – Martina Della Rocca – Mona G. – Sébastien Langevin – Les amis de Pierre – Les peintres du large Le groupe de musique Les Mégots sera présent, le samedi 16 octobre à 15h et 16h30. INFOS & RÈGLES SANITAIRES ————————- GRATUIT & OUVERT À TOUS De 10h à 18h à la Halle Saint-Jacques. Pour la sécurité de tous, voici les règles sanitaires à respecter lors de l’événement : – Pass sanitaire obligatoire – Masque obligatoire

Du 15 au 17 octobre, découvrez l'exposition « Lisieux en Art ». Hall Saint-Jacques 6 Rue Saint-Jacques, 14100 Lisieux

