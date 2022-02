Lisieux célèbre les femmes Lisieux Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Lisieux célèbre les femmes Lisieux, 2 mars 2022, Lisieux. Lisieux célèbre les femmes

du mercredi 2 mars au jeudi 31 mars à Lisieux

À l’occasion de la Journée internationale du Droit des Femmes le 8 mars, Lisieux met les femmes à l’honneur tout au long de ce mois. Nous les célébrons à travers deux expositions inédites : ### Du 2 au 31 mars : PICS-DAMES Les élégantes sculptures de l’artiste Sandrine Halbout s’installent dans la cour de l’Hôtel de Ville et au Jardin de l’Évêché ! ### Le 5 et 6 mars : L’ART AU FÉMININ Cinq artistes féminines exposent leurs œuvres sur la femme, cinq univers captivants à découvrir à la Halle Saint-Jacques pendant ces deux jours, de 10h à 18h.

Gratuit

Célébrons les femmes à travers l’art, tout au long du mois de mars. Lisieux Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T18:00:00;2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T18:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-06T10:00:00 2022-03-06T18:00:00;2022-03-07T10:00:00 2022-03-07T18:00:00;2022-03-08T10:00:00 2022-03-08T18:00:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T18:00:00;2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T18:00:00;2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T18:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T18:00:00;2022-03-14T10:00:00 2022-03-14T18:00:00;2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T18:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T18:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T18:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T18:00:00;2022-03-21T10:00:00 2022-03-21T18:00:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T18:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T18:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T18:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-27T10:00:00 2022-03-27T18:00:00;2022-03-28T10:00:00 2022-03-28T18:00:00;2022-03-29T10:00:00 2022-03-29T18:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-03-31T10:00:00 2022-03-31T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Lisieux Adresse Lisieux Ville Lisieux lieuville Lisieux Lisieux Departement Calvados

Lisieux Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Lisieux célèbre les femmes Lisieux 2022-03-02 was last modified: by Lisieux célèbre les femmes Lisieux Lisieux 2 mars 2022 Lisieux lisieux Lisieux

Lisieux Calvados