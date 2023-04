Exposition “Scènes de la vie de Jésus” Avenue Jean XXIII, 1 février 2023, Lisieux.

Venez découvrir cette exposition ouverte à tous, particulièrement adaptée aux visites en familles. Du 1er février au 5 novembre 2023 au Centre d’Accueil Saint-Jean-Paul II de la Basilique de Lisieux.

Quarante-quatre scènes en grès coloré, représentant environ 300 personnages, illustrent d’une façon originale et artistique, toute la vie de Jésus, de la Nativité à la Croix, en passant par les noces de Cana, la rencontre de Zachée à Jéricho, toute une série de paraboles, les Rameaux et jusqu’aux Actes des apôtres. Toutes ces scènes ont été réalisées par Eduardo et Maria Jesus Pias, artistes et sculpteurs portugais de Galegos, dans la région de Barcelos. Chaque pièce est unique et donne à l’ensemble une unité profonde. Comme dans une bande dessinée, nous voyons se dérouler la vie de Jésus en Terre Sainte, au gré des rencontres et des miracles, jusqu’à sa Passion et la naissance de l’Église après sa mort..

Vendredi 2023-02-01 à ; fin : 2023-11-05 . .

Avenue Jean XXIII

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Come and discover this exhibition open to all, particularly adapted to family visits. From February 1 to November 5, 2023 at the Saint John Paul II Welcome Center of the Basilica of Lisieux.

Forty-four scenes in colored sandstone, representing about 300 characters, illustrate in an original and artistic way the whole life of Jesus, from the Nativity to the Cross, passing by the wedding at Cana, the meeting with Zacchaeus at Jericho, a whole series of parables, the Palm Sunday and the Acts of the Apostles. All these scenes were created by Eduardo and Maria Jesus Pias, Portuguese artists and sculptors from Galegos, in the Barcelos region. Each piece is unique and gives the whole a deep unity. As in a comic book, we see the life of Jesus in the Holy Land, through encounters and miracles, until his Passion and the birth of the Church after his death.

Venga a descubrir esta exposición, abierta a todos, especialmente adaptada a las visitas en familia. Del 1 de febrero al 5 de noviembre de 2023 en el Centro de Acogida San Juan Pablo II de la Basílica de Lisieux.

Cuarenta y cuatro escenas en arenisca coloreada, que representan a unos 300 personajes, ilustran de forma original y artística toda la vida de Jesús, desde la Natividad hasta la Cruz, pasando por las bodas de Caná, el encuentro con Zaqueo en Jericó, toda una serie de parábolas, el Domingo de Ramos y los Hechos de los Apóstoles. Todas estas escenas fueron creadas por Eduardo y Maria Jesus Pias, artistas y escultores portugueses de Galegos, en la región de Barcelos. Cada pieza es única y confiere al conjunto una profunda unidad. Como en un cómic, vemos desarrollarse la vida de Jesús en Tierra Santa, a través de encuentros y milagros, hasta su Pasión y el nacimiento de la Iglesia tras su muerte.

Entdecken Sie diese für alle offene Ausstellung, die sich besonders für Familienbesuche eignet. Vom 1. Februar bis zum 5. November 2023 im Centre d’Accueil Saint-Jean-Paul II der Basilika von Lisieux.

Vierundvierzig Szenen aus farbigem Sandstein, die etwa 300 Personen darstellen, illustrieren auf originelle und künstlerische Weise das gesamte Leben Jesu, von der Geburt bis zum Kreuz, über die Hochzeit zu Kana, die Begegnung mit Zachäus in Jericho, eine ganze Reihe von Gleichnissen, den Palmsonntag und bis zur Apostelgeschichte. All diese Szenen wurden von Eduardo und Maria Jesus Pias, portugiesischen Künstlern und Bildhauern aus Galegos in der Region Barcelos, geschaffen. Jedes Stück ist einzigartig und verleiht dem Ganzen eine tiefe Einheit. Wie in einem Comic sehen wir, wie sich das Leben Jesu im Heiligen Land mit seinen Begegnungen und Wundern bis hin zu seiner Passion und der Entstehung der Kirche nach seinem Tod entfaltet.

