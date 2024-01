Conférence « Berthe Morisot, peindre l’intime » Lisieux, jeudi 15 février 2024.

Conférence « Berthe Morisot, peindre l’intime » Lisieux Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 14:30:00

fin : 2024-02-15

Conférence « Berthe Morisot, peindre l’intime », par Maryline Maubert-Lecocq

En lien avec les 150 ans de la naissance de l’impressionnisme et l’exposition « Berthe Morisot et l’art du XVIIIème siècle » du musée Marmottan-Monet pour laquelle le Pôle Muséal a prêté sept œuvres.

Rue au Char

