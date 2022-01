Lisières Dahu (Atelier du) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 13:00 23:00

Entre spectacles, randonnée et concerts, Lisières est une expérience collective aux frontières de la ville. Le temps d'une journée, traçons ensemble de nouveaux sentiers pour y observer les reconfigurations paysagères et se frayer un chemin à travers les flux nerveux qui irriguent nos formes de vie urbaine. Tout public, à partir de 12 ans.

0610346364 http://www.interstices.pro

