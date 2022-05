Lisette par la Compagnie Unions libres, 22 juillet 2022, .

Lisette par la Compagnie Unions libres

2022-07-22 19:00:00 – 2022-07-22 20:30:00

Lisette est un spectacle où se mêle le récit d’une nouvelle de C-F Ramuz, la faneuse dans son pré, et les chansons de Gaston Couté, avec deux interprètes et un orgue de bambou ! Posé sur 6 Bottes de pailles, un orgue à Angluck fait résonner l’ode parlée et chantée de cette Bovary paysanne. nLa nature qu’elle observe révèle les sentiments qui l’habitent. On passe du soleil aux nuages; de l’espoir au désespoir; de l’amour à la trahison et c’est la nature qui donne le tempo. Derrière la poésie qui se déploie sur scène, résonne la voix des femmes de peu, des invisibles grâce à une dernière scène contemporaine et écrite pour ce spectacle. Tout public

le.lieu@laposte.net http://lieutrezenvy.wixsite.com/trezenvy/la-programmation

dernière mise à jour : 2022-05-12 par