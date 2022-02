Liselote Andersen Aix-en-Provence, 11 mars 2022, Aix-en-Provence.

Liselote Andersen Les Amis des Arts 26 Cours Mirabeau Aix-en-Provence

2022-03-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-24 19:00:00 19:00:00 Les Amis des Arts 26 Cours Mirabeau

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence

Liselotte Andersen s’inspire de la question du vivre ensemble dans le respect de l’autre. Les lignes épurées de ses sculptures construisent un mouvement où le plein et le creux s’harmonisent. Explorant les attitudes et les interactions humaines, l’artiste questionne la notion de dualité et de complémentarité. La sculpture est pour elle un “chemin formidable vers soi et vers l’autre”.



Véronique Gérard est inspirée par les arbres, elle sillonne le massif des Maures vers la conquête aérienne de la végétation. Elle réalise ainsi des images miroir, tel que Rorschach l’expérimentait en peinture, et la magie de la fusion lui offre une nature cosmique. Les arbres sortis de leur contexte terrestre symbolisent les poumons de la terre, leur part active dans l’univers, leur contribution à l’équilibre du grand tout.

Exposition de Liselotte Andersen, Sculptrice bronze & Véronique Gérard, Photographe plasticienne

jeanine.reig1@gmail.com

Liselotte Andersen s’inspire de la question du vivre ensemble dans le respect de l’autre. Les lignes épurées de ses sculptures construisent un mouvement où le plein et le creux s’harmonisent. Explorant les attitudes et les interactions humaines, l’artiste questionne la notion de dualité et de complémentarité. La sculpture est pour elle un “chemin formidable vers soi et vers l’autre”.



Véronique Gérard est inspirée par les arbres, elle sillonne le massif des Maures vers la conquête aérienne de la végétation. Elle réalise ainsi des images miroir, tel que Rorschach l’expérimentait en peinture, et la magie de la fusion lui offre une nature cosmique. Les arbres sortis de leur contexte terrestre symbolisent les poumons de la terre, leur part active dans l’univers, leur contribution à l’équilibre du grand tout.

Les Amis des Arts 26 Cours Mirabeau Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-08 par Office de Tourisme d’Aix en Provence Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en ProvenceProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Aix en Provence