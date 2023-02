Lise Van Dooren trio SUNSIDE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Lise Van Dooren trio SUNSIDE, 15 mars 2023, PARIS. Lise Van Dooren trio SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-03-15 à 19:30 (2023-03-15 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Installée sur l’île de la Réunion, la pianiste compositrice Lise Van Dooren sort actuellement son 1er album “Jamrosa”. Dans un univers onirique, emprunt de poésie, le trio explorent les possibilités de jeu et d’expression qu’offre le jazz, cette musique de l’instant. Votre billet est ici SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris Installée sur l’île de la Réunion, la pianiste compositrice Lise Van Dooren sort actuellement son 1er album “Jamrosa”. Dans un univers onirique, emprunt de poésie, le trio explorent les possibilités de jeu et d’expression qu’offre le jazz, cette musique de l’instant. .22.0 EUR22.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu SUNSIDE Adresse 60, RUE DES LOMBARDS Ville PARIS Tarif 22.0-22.0 lieuville SUNSIDE PARIS Departement Paris

SUNSIDE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Lise Van Dooren trio SUNSIDE 2023-03-15 was last modified: by Lise Van Dooren trio SUNSIDE SUNSIDE 15 mars 2023 Sunside Paris

PARIS Paris