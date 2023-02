LISE MARTIN LE BIJOU, 1 juin 2023, TOULOUSE.

LISE MARTIN LE BIJOU. Un spectacle à la date du 2023-06-01 à 21:30 (2023-05-31 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

La voix de Lise Martin semble avoir traverse? le temps, et vient, avec puissance et douceur, faire vibrer les cordes sensibles. Les chansons qu’elle e?crit et compose naissent la? ou? la chanson a? texte rencontre la musique folk, et de ce mariage nai?t un style musical a? la fois original et familier ou? l’on devine tour a? tour les influences de Barbara, Joan Baez ou Le?onard Cohen. Son dernier album, sorti il y de?ja? 3 ans, explore les fe?lures du monde. Elle viendra nous en chanter quelques titres au milieu de chansons plus anciennes et, qui sait, peut e?tre de quelques nouvelles.

LE BIJOU TOULOUSE 123, avenue de Muret Haute-Garonne

