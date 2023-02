Lise Martin et Valentin Vander Ribemont Ribemont Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Vendredi 31 mars 2023 à 20h30

Salle polyvalente,13 rue Blondel 02240 Ribemont PRESQUE UN CRI

Lise Martin et Valentin Vander chantent Vladimir Vissotsky Vladimir Vissotsky, était reconnu par les autorités soviétiques comme acteur, mais ses chansons, qui ne correspondaient pas à la politique artistique du régime, ne seront jamais autorisées. Malgré les interdictions, leur succès fut immédiat et de nombreuses copies illégales ont vite circulé, tandis que des concerts clandestins étaient organisés régulièrement.

Lise Martin et Valentin Vander se sont plongés dans cette oeuvre intense, puissante, politique parfois, mais surtout profondément humaine et intemporelle, pour proposer un spectacle dans lequel ils interprètent des adaptations en français d’une partie des chansons de cet artiste hors du commun. Presque un cri. Sur une idée originale de Lise Martin. Chansons de Vladimir Vissotsky

Contrepied Productions Evénement organisé par l’Association des Amis de la Maison Condorcet

Entrée : 3 euros, gratuit pour les moins de 16 ans +33 3 23 63 79 69

