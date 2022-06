Lise Berthaud & Adam Laloum : Un duo qui devient mythique Oizon Oizon Catégories d’évènement: 18700

Oizon 18700 Avant le concert, Marie du Berry dédicacera son nouveau carnet de voyage À LA RENCONTRE DES GRANDS ECRIVAINS DANS LE BERRY ET LE CENTRE DE LA FRANCE dans lequel, aux côtés de nos gloires littéraires, elle évoque, au château de la Verrerie, le diplomate et romancier, Eugène- Melchior de Vogüé, qui a introduit la littérature russe en France. Programme Schuman : Märchenbilden

Schubert : Arpegione

Avant le concert, Marie du Berry dédicacera son nouveau carnet de voyage À LA RENCONTRE DES GRANDS ECRIVAINS DANS LE BERRY ET LE CENTRE DE LA FRANCE dans lequel, aux côtés de nos gloires littéraires, elle évoque, au château de la Verrerie, le diplomate et romancier, Eugène- Melchior de Vogüé, qui a introduit la littérature russe en France. Programme Schuman : Märchenbilden

Schubert : Arpegione

Brahms : Sonate n°2 Lise Berthaud, alto (en photo, © Neda Navaee) & Adam Laloum, piano +33 6 75 90 23 82

