Théâtre Christiane Stroë, le samedi 11 septembre à 22:30

**Samedi 11 septembre 2021 à 22h30 au théâtre Christiane Stroë, 5 place du Château, 67330 BOUXWILLER** [**Lise BARKAS**](http://cargocollective.com/kreiscc/Lise-Barkas) **et** [**Michel HENRITZI**](http://michelhenritzi.canalblog.com/) **– Concert** Ce qui réunit ces deux musiciens, c’est de s’ouvrir aux sons dans toute leur impureté, de laisser les bruits instrumentaux, parasites, les guider à travers les champs possibles de l’improvisation, déterrant parfois les ossements d’antiques folklores et d’un psychédélisme noir. Musique faite de bourdons, de ritournelles fragmentées, d’implosions bruitistes. Durée : 40 min Lise BARKAS : vielle à roue et cornemuse Michel HENRITZI : lapsteel Crédit photographique : Grégory ANGSTRÖM

Pass Festival : 45€ / tarif réduit : 35€ – Pass 1 journée vendredi ou samedi : 20€ / tarif réduit : 16€ – Prix pour 1 spectacle : 8€ (sauf concert-dégustation : 10€) / tarif réduit : 6€

Guitare lapsteel, vielle à roue et cornemuse, musique faite de bourdons, de ritournelles fragmentées, d’implosions bruitistes. Théâtre Christiane Stroë 5 place du Château, 67330 BOUXWILLER Bouxwiller Bas-Rhin

2021-09-11T22:30:00 2021-09-11T23:30:00

